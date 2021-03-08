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Дальнее зарубежье 08.03.2021 23:05

Террористы готовят провокацию с применением отравляющих веществ в сирийской провинции Идлиб - центр

В Сирии боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" готовят инсценировку химической атаки в Идлибе, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" провокации в Идлибской зоне деэскалации", - сказал Карпов на брифинге в понедельник.

"Террористы планируют провести в специально построенном лагере в населенном пункте Кбана провинции Идлиб инсценировку химической атаки с привлечением жителей провинции в качестве жертв и пострадавших для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения", - добавил он.

Вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 28 обстрелов со стороны боевиков, сообщил контр-адмирал.

"В провинции Идлиб - 15 обстрелов, в провинции Латакия - 10 обстрелов, в провинции Алеппо - 1 обстрел, в провинции Хама - 2 обстрела", - отметил Карпов.

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Тэги: СИРИЯ, БОЕВИКИ, ПРОВОКАЦИЯ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]