Пресс-секретарь Зеленского не комментирует возможность выдачи Коломойского в США

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не подтвердила, но и не опровергла возможности выдачи украинскими властями олигарха Игоря Коломойского, если со стороны США поступит соответствующий запрос.

"Посмотрим ... Я же не гадалка, будет как будет. Мы же стоим за интересы государства и каждого украинца ... Я никому сейчас не угрожаю и не собираюсь идти против кого-то и рассказывать какие-то вещи, которые можно интерпретировать по-разному. Просто давайте смотреть, как будут развиваться дела", - заявила Мендель в интервью в программе "БАЦМАН" на Ютуб вечером в понедельник.

Она также ответила "посмотрим" на вопрос "Стоит ли ожидать украинских санкций в отношении Коломойского?".

Мендель добавила, что "если есть монополии, которые уничтожают права людей, ограничивают, съедают нашу экономику, то мы никогда не будем государством".

США ранее ввели санкции в отношении Коломойского в связи с его деятельностью на посту главы Днепропетровской областной администрации, который он занимал в 2014-2015 годах. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции вводятся против предпринимателя "за его причастность к значительной коррупции". Это, как пояснил Блинкен, лишает Коломойского и его ближайших родственников права на въезд в США.

58-летний Игорь Коломойский - украинский предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель украинской промышленно-финансовой группы "Приват", представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа. Президент Объединённой еврейской общины Украины. Председатель Днепропетровской областной государственной администрации (2 марта 2014 - 24 марта 2015). По данным СМИ, с 1995 года имеет гражданство Израиля.