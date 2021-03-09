На сессии Европарламента во вторник депутаты обсудят доклад Борреля о ситуации в Грузии, а также конфликт в Сирии и его последствия

На пленарной сессии Европарламента, которая проходит в Брюсселе с 8 по 11 марта, депутаты сосредоточатся на внутренних проблемах ЕС, а из международных затронут только ситуацию в Сирии и политический кризис в Грузии.

Центральным событием сессии будет созыв конференции "Будущее Европы", которая откроется в мае и призвана "определить пути решения текущих и будущих проблем ЕС при одновременном укреплении европейской солидарности".

"Тем самым запускается процесс, который позволит гражданам участвовать в изменении политики и институтов ЕС", - подчеркивается в пресс-релизе Европарламента.

Совместную декларацию о конференции "Будущее Европы" подпишут в среду председатель Европарламента Давид Сассоли, премьер-министр Португалии Антониу Кошта как действующий председатель Совета ЕС и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Во вторник днем депутаты Европарламента вместе с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем обсудят конфликт в Сирии и его последствия, спустя десять лет после "сирийского восстания и последовавшей за ним войны". Они рассмотрят гуманитарную ситуацию и способы политического решения конфликта в Сирии, поднимут тему безнаказанности виновних в военных преступлениях, поговорят о том, как поступать с военными преступниками и виновными в нарушениях прав человека в стране, где режим Асада бросил в тюрьмы более 100 тыс. политзаключенных.

Голосование по резолюции намечено на четверг. Оно предварит намеченную на 29-30 марта пятую Брюссельскую конференцию доноров "Поддержка будущего Сирии и региона".

Также во вторник депутаты обсудят доклад Борреля о ситуации в Грузии, где после нескольких лет политической поляризации и парламентских выборов осенью прошлого года сложились остро напряженные отношения между коалицией "Грузинская мечта" и оппозицией. ЕС "обеспокоен судьбой молодой демократии" в стране, которая связана с ним соглашением об ассоциации.

Среди текущих актуальных проблем ЕС выделяется защита прав человека и верховенства права, в частности, в связи с нападками на свободу СМИ в Польше, Венгрии и Словении. Депутаты обсудят с Советом ЕС и Еврокомиссией попытки властей этих стран заставить замолчать независимые СМИ.

Ожидается, что в ходе дебатов европейские законодатели сосредоточат внимание на происходящем в течение нескольких лет ухудшении ситуации со свободой СМИ в ряде стран союза. В открытых письмах Европарламенту издательские группы Польши высказались "категорически против использования эпидемии в качестве предлога" для ограничения свободы СМИ, а словенские редакторы обвиняют премьер-министра страны Янеза Яншу в преследованиях журналистов и угрозах им. Дебаты состоятся в среду.

Депутаты Европарламента обратятся к Еврокомиссии с призывом незамедлительно задействовать новый юридический механизм против нарушений верховенства права. В четверг они спросят исполнительную коллегию ЕС, почему она до сих пор не использовала существующий с декабря механизм распределения бюджетных средств ЕС в зависимости от соблюдения членом ЕС стандартов Евросоюза в области прав человека и верховенства права. Они подтвердят, что положения об этом механизме имеют обязательную юридическую силу. Механизм предполагает, что Брюссель может сократить, либо заморозить выплаты государству-нарушителю из союзного бюджета.

Целый ряд дискуссий и голосований на сессии посвящен преодолению экономических и социальных последствий кризиса COVID-19. В среду депутаты обсудят план действий по Европейской опоре социальных прав. Законодатели примут новую программу ЕС в области здравоохранения (EU4Health) стоимостью 5,1 млрд евро на 2021-2027 годы, потребуют ввести налог на выбросы углерода с импорта ЕС, обозначат свою позицию по новым правилам ЕС в области рыболовства (после Brexit).