США пока не собираются отменять санкции против Венесуэлы

Администрация президента США Джо Байдена предупредила, что на данный момент не собирается отменять санкции, введённые против Венесуэлы Дональдом Трампом.
"США сейчас не настроены отменять санкции", - приводят американские СМИ слова высокопоставленного чиновника из администрации Байдена.
Он отметил, что Вашингтон намерен продолжить работать с союзниками над тем, чтобы добиться ухода от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее в марте глава Госдепа Энтони Блинкен предупредил, что нынешние власти США не собираются силой добиваться смены власти в других странах.
Мадуро, со своей стороны, в последние месяцы не скрывал радости по поводу того, что Трамп, занимавший очень жесткую позицию по Венесуэле, не добился переизбрания. Президент Венесуэлы заявлял, что не против урегулирования спорных вопросов с США. При этом Мадуро признавал, что вероятно, нормализовать отношения при Байдене не получится.
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