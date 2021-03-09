Республиканцы реформируют систему выборов в сыгравшей ключевую роль в поражении Трампа в Джорджии

Сенат американского штата Джорджия, сыгравшего ключевую и роль на выборах 2020 года, одобрил проект масштабной реформы электоральной системы, передаёт CNN.

Одним из главных нововведений станет ужесточение правил допуска к голосованию по почте.

Ожидается, что палата представителей Джорджии, в свою очередь, одобрит законопроект в ближайшие недели. Как сенат, так и палата представителей Джорджии находятся под контролем республиканцев.

Джорджия - один из штатов, в которых итоги президентских выборов 2020 года вызвали споры. Довольно неожиданную победу там одержал демократ Джо Байден. Его соперник Дональд Трамп утверждал, что Байден выиграл в Джорджии и ряде других штатов лишь благодаря масштабных фальсификациям. Трамп также отмечал, что республиканцы из Джорджии, на его взгляд, не приняли меры по противостоянию этим фальсификациям. Юристы Трампа при этом заявляли, что основная часть нарушений прошла как раз с бюллетенями, полученными местным избиркомом по почте. Доказать свою правоту в суде адвокаты Трампа не смогли. Сами они подчёркивали, что сделать это в сжатые сроки крайне сложно.

Джорджия оказалась в центре внимания и на выборах в Сенат США. Ноябрьские выборы не выявили там победителя: кандидаты-республиканцы опередили демократов, но не смогли набрать более 50% голосов. По законам штата, в таких случаях проводятся повторные выборы. Они состоялись в январе 2021 года: оба места от этого штата получили кандидаты-демократы, что вновь стало довольно большой неожиданностью. На этот раз жителям штата, с учетом пандемии коронавируса, тоже разрешали активно голосовать по почте. Трамп и в этот раз заявлял, что считает выборы в Джорджии нечестными.

Именно в Джорджии решилась судьба большинства в сенате США. Благодаря победе в этом штате обоих их кандидатов, у демократов стало 50 сенаторов, как и у республиканцев. В таких случаях решающим является голос вице-президента США. Им является демократ Камала Харрис, и потому демократы смогли вернуть себе большинство в сенате.