Нефть дорожает во вторник, цена Brent - $68,83 за баррель

Цены на нефть уверенно повышаются в ходе торгов во вторник.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:01 во вторник составляет $68,83 за баррель, что на $0,59 (0,86%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,12 (1,61%) - до $68,24 за баррель, но в определенный момент сессии их цена достигала $71,38, максимума с января 2020 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,54 за баррель, что на $0,49 (0,75%) выше уровня на закрытие рынка в четверг. По итогам предыдущей сессии эти контракты подешевели на $1,04 (1,57%) - до $65,05 за баррель после подъема до $67,98 за баррель, максимальной отметки с октября 2018 года.

Поддержку нефтяному рынку продолжает оказывать решение ОПЕК+ отказаться от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). При этом Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля.

Решение ОПЕК+ может сигнализировать о намерении членов организации продолжать уменьшать объем запасов, считают эксперты ANZ.

Инвесторы также оптимистично оценили статистические данные, указавшие на рост импорта нефти в Китай в январе-феврале 2021 года на 4,1%, до 89,57 млн тонн.

Тем временем Сенат США принял пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн, предложенный президентом страны Джо Байденом. За документ проголосовали 50 сенаторов, против - 49.

При рассмотрении законопроекта был внесен ряд поправок, и теперь он будет отправлен обратно в Палату представителей на финальное голосование. Наблюдатели считают, что голосование может состояться на этой неделе.