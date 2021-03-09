Число заражений COVID-19 в мире превысило 117 млн, число жертв - 2,6 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро вторника составило 117 млн 148 тыс. 248, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 600 тыс. 63, выздоровели более 91 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 29 млн 44 тыс. 110 инфицированных COVID-19, зафиксировано 525 тыс. 752 летальных исхода, излечились около 20 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 244 тыс. 786, число скончавшихся - 157 тыс. 930, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 11 млн 51 тыс. 665 заболевших, из них умерли 266 тыс. 398 человек, вылечились более 9,8 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 335,1. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 621 человек, Индии - 114, Бразилии - 1 тыс. 248.