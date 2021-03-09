Caspian Energy Club организовал «Online Business Tour» в агентство DOST

Члены Caspian Energy Club в рамках онлайн бизнес-тура совершили виртуальный визит в агентство DOST.

Был организован диалог членов Caspian Energy Club с руководством агентства и предоставлены ответы на вопросы, интересующие участников бизнес-тура.

Председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов проинформировал участников мероприятия о деятельности и центрах агентства.

Он отметил, что целью создания Агентства является повышение качества услуг, оказываемых гражданам в сферах занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения, а также обеспечение прозрачности и достижение удовлетворенности граждан в этой сфере. Услуги в центрахDOSTосуществляются по принципу «единого окна», а это в свою очередь также означает оперативность, прозрачность и ответственность. На сегодняшний день более 300 тысяч граждан воспользовались услугами центров DOST. Только в 2020 году было получено до 700 тысяч обращений граждан через колл-центр 142, сообщил Фарид Мамедов.

Ф.Мамедов довел до внимания участников мероприятия, что в настоящее время ведется активная работа по электронизации и упрощению всех 132 услуг, оказываемых в центрах DOST в соответствии со стратегической линией Министерства труда и социальной защиты населения.

Тельман Алиев отметил, что Caspian Energy Club традиционно проводит такие бизнес-туры для предпринимателей с целью более глубокого ознакомления с потенциалом крупных государственных и частных предприятий страны и региона, а также с возможностями построения сотрудничества. С начала года проведено более 8 бизнес-туров. В их число входят бизнес-туры, организованные в промышленный заводпредприятия «Cahan», хлебозавод«Delta Group», морской порт Актау, расположенный в Республике Казахстан, промышленные заводы компании Veka в России, а также в другие предприятия.

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалогов в форматах B2G, B2B и B2C и активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в разных странах мира.