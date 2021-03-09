Экономика США может вернуться к полной занятости в 2022г - глава Минфина

Одобренный Сенатом пакет мер финансовой поддержки экономики США объемом $1,9 трлн должен способствовать тому, что полная занятость в стране будет достигнута в 2022 году, заявила министр финансов Джанет Йеллен.

"Мы ожидаем, что эти ресурсы действительно будут способствовать очень сильному восстановлению экономики, - сказала она в интервью MSNBC. - Я думаю, что если все пойдет хорошо, в следующем году наша экономика вернется к полной занятости - на тот уровень, который был до пандемии".

Без этой финпомощи, по оценке Бюджетного управления Конгресса (CBO), на восстановление уровня занятости потребовалось бы больше времени. Оно могло бы затянуться до 2024 года, сообщила Йеллен.

Она повторила, что не ожидает перегрева экономики из-за масштабной господдержки, что могло бы стать причиной усиления инфляции и повышения процентных ставок.

"Я действительно не думаю, что это произойдет, - отметила глава Минфина. - У нас был уровень безработицы в 3,5% до пандемии, и не было никаких признаков ускорения инфляции. Она была, скорее, слишком низкой, чем слишком высокой".

Как сообщалось, Сенат принял пакет мер для поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн, предложенный президентом страны Джо Байденом. За документ проголосовали 50 сенаторов, 49 - против.

При рассмотрении законопроекта был внесен ряд поправок, и теперь он будет отправлен обратно в Палату представителей на финальное голосование. Наблюдатели считают, что голосование может состояться в ближайшее время.