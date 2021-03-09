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Инфраструктура и тендеры 09.03.2021 10:42

AzerGold планирует оптимизацию производственных процессов

ЗАО «AzerGold» отбирает компанию для проведения оптимизации с целью увеличения производственной мощности линии дробильной линии переработки руды, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере - 750 манатов.

В отборе могут принять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.

Тендерные предложения компания принимаются до 15:00 14 апреля 2021 года.

Тендерная процедура состоится в 15:00 15 апреля.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года «AzerGold» поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: AZERGOLD, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]