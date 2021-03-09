AzerGold планирует оптимизацию производственных процессов

ЗАО «AzerGold» отбирает компанию для проведения оптимизации с целью увеличения производственной мощности линии дробильной линии переработки руды, говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере - 750 манатов.
В отборе могут принять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.
Тендерные предложения компания принимаются до 15:00 14 апреля 2021 года.
Тендерная процедура состоится в 15:00 15 апреля.
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года «AzerGold» поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.
Н.Аббасова
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