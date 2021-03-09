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Инфраструктура и тендеры 09.03.2021 10:48

СХПП отбирает подрядчика для выполнения работ в Мингячевирском промпарке

ООО «Сумгайытский химпромпарк» (СХПП) отбирает подрядчика с целью подготовки проектно-сметной документации по проекту градостроения и системы обеспечения внутренних инженерных коммуникаций в Мингячевирском промышленном парке.

Отбор проводится методом опроса предложений. Стоимость участия в опросе – 300 манатов.

Работы должны быть выполнены на площади в 11,2 га.

Предложения принимаются до 13.00 12 марта. Вскрытие пакетов с предложениями состоится 12 марта в 17.00.

ООО «СХПП» в настоящее время является оператором 4 промышленных парков в Азербайджане: Сумгайытского химико-промышленного, Мингечевирского, Пираллахинского и Балаханинского промпарков.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СХПП, МИНГЯЧЕВИР, ПРОМПАРК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]