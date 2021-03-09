СХПП отбирает подрядчика для выполнения работ в Мингячевирском промпарке

ООО «Сумгайытский химпромпарк» (СХПП) отбирает подрядчика с целью подготовки проектно-сметной документации по проекту градостроения и системы обеспечения внутренних инженерных коммуникаций в Мингячевирском промышленном парке.

Отбор проводится методом опроса предложений. Стоимость участия в опросе – 300 манатов.

Работы должны быть выполнены на площади в 11,2 га.

Предложения принимаются до 13.00 12 марта. Вскрытие пакетов с предложениями состоится 12 марта в 17.00.

ООО «СХПП» в настоящее время является оператором 4 промышленных парков в Азербайджане: Сумгайытского химико-промышленного, Мингечевирского, Пираллахинского и Балаханинского промпарков.

Б.Рустамбеков