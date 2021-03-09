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Финансы 09.03.2021 11:01

Акционеры Гянджа Шараб-2 в апреле обсудят правила выплаты дивидендов

Акционеры азербайджанского производителя алкогольной продукции ОАО «Гянджа Шараб-2» 20 апреля проведут годовое заседание.

«В ходе заседания планируется рассмотреть отчет по итогам 2020 года, утвердить бухгалтерский отчет, а также определить правила распределения прибыли и выплаты дивидендов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

ОАО «Гянджа Шараб-2» производит вино-водочные изделия в широком ассортименте, коньяк, спирт. ОАО «Гянджа Шяраб-2» было создано в 1998 году на базе Гянджинского винодельческого завода №2 и является одним из крупнейших вино-водочных предприятий страны.

А.Мамедов

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Тэги: КОМПАНИЯ, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]