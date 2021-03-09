Акционеры Гянджа Шараб-2 в апреле обсудят правила выплаты дивидендов

Акционеры азербайджанского производителя алкогольной продукции ОАО «Гянджа Шараб-2» 20 апреля проведут годовое заседание.
«В ходе заседания планируется рассмотреть отчет по итогам 2020 года, утвердить бухгалтерский отчет, а также определить правила распределения прибыли и выплаты дивидендов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
ОАО «Гянджа Шараб-2» производит вино-водочные изделия в широком ассортименте, коньяк, спирт. ОАО «Гянджа Шяраб-2» было создано в 1998 году на базе Гянджинского винодельческого завода №2 и является одним из крупнейших вино-водочных предприятий страны.
А.Мамедов
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