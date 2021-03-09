Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0158 RUR   0.0228 GBR   2.3532 TRY   0.2192

Цена на нефть

08.03 $/bbl   WTI 65.05 -1.04 Brent 68.24 -1.12

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.03.2021 15:30

В Китае запустили "паспорта здоровья" для путешественников

Китайский мессенджер Wechat официально запустил мини-программу с китайской версией международного сертификата здоровья для путешественников, сообщило консульское управление при МИД КНР.

"В недалеком будущем китайская версия международного сертификата здоровья для туризма будет способствовать здоровому, безопасному и упорядоченному общению людей из разных стран и станет надежной гарантией для китайских граждан, путешествующим по миру", - говорится в сообщении ведомства в Wechat.

Сертификат показывает результаты тестов на нуклеиновую кислоту и антитела IgG, а также наличие или отсутствие прививки от коронавируса. Эту информацию может получить любое иностранное здравоохранительное ведомство, считав QR-код. При желании сертификат можно распечатать.

Похожие технологии в Китае уже применялись. Так, "коды здоровья" появились в стране еще в прошлом году, чтобы сдержать распространение коронавируса. QR-код, который можно было получить в электронном кошельке или приложении, использовался для пропуска на работу, в общественные места или в транспорт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]