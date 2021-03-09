В Чехии выявили более 10,4 тыс. новых случаев COVID-19

В Чехии зарегистрировали за сутки свыше 10,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают во вторник европейские СМИ.
Отмечается, что общее число случаев заражения COVID-19 за время пандемии достигло 1,3 млн. Среди всех стран мира - это четвертый по величине показатель в расчете на 1 млн жителей.
За минувшие 24 часа зафиксировали 110 летальных исходов среди зараженных коронавирусом. С начала вспышки в Чехии скончались 22 тыс.
Ранее в марте власти Чехии обратились к Германии, Швейцарии и Польше с просьбой оказать им помощь в связи с быстрым ростом числа госпитализаций среди заболевших коронавирусом COVID-19.
Чехия не единственная европейская страна, чья система здравоохранения оказалась перегружена из-за пандемии коронавируса. Ранее Словакия начала отправлять в другие странны заболевших коронавирусом, которым требуется госпитализация.
В Карабахе более 270 населенных пунктов стерты с лица земли в период армянской оккупации
В Армении опровергают визит президента Саркисяна в Баку сразу после окончания войны в Карабахе
Президент Азербайджана утвердил правила составления госпрограмм
Глава Zoom перевел 40% своей доли в компании стоимостью $6 млрд неназванным лицам
Нефть дорожает на оптимизме по поводу фундаментальных факторов, Brent - $69,19 за баррель
Экономика Австралии может потерять свыше 100 тыс. рабочих мест в ближайшие месяцы - эксперт
В Азербайджане зафиксировано около 300 новых случаев COVID-19
Арестован бывший министр образования Нахчывана – Генпрокуратура Азербайджана
В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту смерти женщины в результате падения на нее металлической пластины
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Caspian Energy Club организовал «Online Business Tour» в агентство DOST
В Баку прошла онлайн-конференция между Музеем-квартирой Абдуллы Шаига и Музеем-заповедником «Тарханы»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам