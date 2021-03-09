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Дальнее зарубежье 09.03.2021 16:26

В Чехии выявили более 10,4 тыс. новых случаев COVID-19

В Чехии зарегистрировали за сутки свыше 10,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают во вторник европейские СМИ.

Отмечается, что общее число случаев заражения COVID-19 за время пандемии достигло 1,3 млн. Среди всех стран мира - это четвертый по величине показатель в расчете на 1 млн жителей.

За минувшие 24 часа зафиксировали 110 летальных исходов среди зараженных коронавирусом. С начала вспышки в Чехии скончались 22 тыс.

Ранее в марте власти Чехии обратились к Германии, Швейцарии и Польше с просьбой оказать им помощь в связи с быстрым ростом числа госпитализаций среди заболевших коронавирусом COVID-19.

Чехия не единственная европейская страна, чья система здравоохранения оказалась перегружена из-за пандемии коронавируса. Ранее Словакия начала отправлять в другие странны заболевших коронавирусом, которым требуется госпитализация.

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Тэги: ЧЕХИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]