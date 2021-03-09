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СНГ 09.03.2021 17:07

Глава ПАСЕ посетит Москву 15-16 марта

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Демс посетит Москву с рабочим визитом на следующей неделе, следует из размещенного на сайте ассамблеи его рабочего графика.

Визит запланирован на 15-16 марта.

Подробностей о визите ПАСЕ не сообщает.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕВРОПА, ПАСЕ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]