Глава ПАСЕ посетит Москву 15-16 марта

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Демс посетит Москву с рабочим визитом на следующей неделе, следует из размещенного на сайте ассамблеи его рабочего графика.

Визит запланирован на 15-16 марта.

Подробностей о визите ПАСЕ не сообщает.