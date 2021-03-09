Чавушоглу и Лавров 10 марта встретятся в Дохе

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в среду проведут встречу в Дохе, сообщили "Интерфаксу" в российской делегации.

Как пояснили в делегации, во время визита Лаврова в Катар он также проведёт встречу с турецким коллегой.

Встреча состоится в рамках проходящего турне Лаврова по странам Ближнего Востока.

Как сообщалось, в Катаре Лавров будет принят эмиром Тамимом Бен Хамадом Аль Тани и проведет переговоры с министром иностранных дел Мухаммедом Бен Абдуррахманом Аль Тани.