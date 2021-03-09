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Регион 09.03.2021 15:18

Чавушоглу и Лавров 10 марта встретятся в Дохе

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в среду проведут встречу в Дохе, сообщили "Интерфаксу" в российской делегации.

Как пояснили в делегации, во время визита Лаврова в Катар он также проведёт встречу с турецким коллегой.

Встреча состоится в рамках проходящего турне Лаврова по странам Ближнего Востока.

Как сообщалось, в Катаре Лавров будет принят эмиром Тамимом Бен Хамадом Аль Тани и проведет переговоры с министром иностранных дел Мухаммедом Бен Абдуррахманом Аль Тани.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]