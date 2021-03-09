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Регион 09.03.2021 15:20

Замначальника Главного штаба АС Армении Макарян стал обвиняемым

Заместителю начальника Главного штаба ВС Армении, начальнику управления боевой подготовки генерал-лейтенанту Андранику Макаряну предъявлено обвинение, заявляет Генпрокуратура республики.

"Андраник Макарян проходит в рамках уголовного дела в качестве обвиняемого", - сообщили местным СМИ в пресс-службе Генпрокуратуры.

При этом в ведомстве не стали называть статью уголовного дела и содержание обвинения, "исходя из интересов следствия".

Ранее армянские СМИ сообщали, что Макарян проходит в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела, расследуемого в Следственном комитете в связи с упущениями во время войны в Карабахе осенью 2020 года.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВОЕНАЧАЛЬНИК, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]