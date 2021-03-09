Замначальника Главного штаба АС Армении Макарян стал обвиняемым

Заместителю начальника Главного штаба ВС Армении, начальнику управления боевой подготовки генерал-лейтенанту Андранику Макаряну предъявлено обвинение, заявляет Генпрокуратура республики.

"Андраник Макарян проходит в рамках уголовного дела в качестве обвиняемого", - сообщили местным СМИ в пресс-службе Генпрокуратуры.

При этом в ведомстве не стали называть статью уголовного дела и содержание обвинения, "исходя из интересов следствия".

Ранее армянские СМИ сообщали, что Макарян проходит в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела, расследуемого в Следственном комитете в связи с упущениями во время войны в Карабахе осенью 2020 года.