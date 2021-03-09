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Спецпосланник США по климату отправился в Брюссель обсуждать сотрудничество с ЕС

Спецпосланник США по климату Джон Керри во вторник отправился в Брюссель, чтобы обсудить сотрудничество с европейскими лидерами на фоне возвращения США в Парижское соглашение, сообщает агентство Associated press.

Керри встретится с замглавы Еврокомиссии Франсом Тиммермансом, курирующим, в частности, тему борьбы против изменений климата. Они обсудят приготовления к климатическому саммиту ООН, который пройдет в ноябре в Глазго. Также спецпосланник США поговорит с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и поучаствует в еженедельной встрече по трансатлантическому взаимодействию в защиту климата.

Лидеры ЕС в декабре прошлого года договорились урезать к 2030 году выбросы парниковых газов по меньшей мере на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

США официально вернулись в Парижское соглашение по климату в феврале 2021 года, но новый американский президент Джо Байден пока не объявил, к каким показателям по сокращению выбросов от ископаемого топлива страна будет стремиться до 2030 года.

Парижское соглашение по климату вступило в силу 4 ноября 2016 года после его ратификации 55 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на долю которых приходится более 55% объема глобальной эмиссии парниковых газов. Россия ратифицировала соглашение в 2019 году.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]