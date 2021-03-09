Киберугрозы США в адрес России вызывают обеспокоенность в Кремле

В Кремле считают, что информация о намерении США ответить на якобы имевшие место кибератаки со стороны России, опубликованная в СМИ, является поводом для беспокойства.
"Это тревожная информация. Достаточно авторитетное издание американское допускает возможность, более того, анонсирует возможность таких кибератак. Собственно, это ни что иное, как международная киберпреступность. И конечно, тот факт, что издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, конечно, - повод для нашей крайней обеспокоенности", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.
Так он прокомментировал соответствующую публикацию в The New York Times.
При этом он добавил: "Важно напомнить в этом контексте, что мы неоднократно заявляли и по-прежнему настаиваем на том, что российская сторона, российское государство никогда не имело и не имеет никакого отношения к любым проявлениям к подобной киберпреступности и кибертерроризму".
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