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СНГ 09.03.2021 19:22

Киберугрозы США в адрес России вызывают обеспокоенность в Кремле

В Кремле считают, что информация о намерении США ответить на якобы имевшие место кибератаки со стороны России, опубликованная в СМИ, является поводом для беспокойства.

"Это тревожная информация. Достаточно авторитетное издание американское допускает возможность, более того, анонсирует возможность таких кибератак. Собственно, это ни что иное, как международная киберпреступность. И конечно, тот факт, что издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, конечно, - повод для нашей крайней обеспокоенности", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

Так он прокомментировал соответствующую публикацию в The New York Times.

При этом он добавил: "Важно напомнить в этом контексте, что мы неоднократно заявляли и по-прежнему настаиваем на том, что российская сторона, российское государство никогда не имело и не имеет никакого отношения к любым проявлениям к подобной киберпреступности и кибертерроризму".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]