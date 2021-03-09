В Карабахе более 270 населенных пунктов стерты с лица земли в период армянской оккупации

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана завершила внешнюю инвентаризацию 8,618 тыс. объектов недвижимости и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях в Карабахе, сообщил представитель Службы Шамиль Абдуллаев.
В интервью сайту vergiler.az Абдуллаев отметил, что уже завершена внешняя инвентаризация 6,911 тыс. объектов недвижимости и 1,707 тыс. инфраструктурных объектов, 299 км автодорог, 115 км линий электроснабжения, 3 км линий водоснабжения, 31,3 км оросительной сети.
Абдуллаев подчеркнул, что в 102 населенных пунктах 8 освобожденных районов завершена первичная инвентаризация, в 11 населенных пунктах работы по инвентаризации продолжаются.
«В ходе проводимых работ выявлено, что 273 населенных пункта на освобожденных территориях были полностью разрушены (в период армянской оккупации – ИФ) и приведены в непригодное состояние», - сказал Абдуллаев.
Б.Рустамбеков
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