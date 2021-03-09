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Карабахский конфликт 09.03.2021 15:24

В Карабахе более 270 населенных пунктов стерты с лица земли в период армянской оккупации

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана завершила внешнюю инвентаризацию 8,618 тыс. объектов недвижимости и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях в Карабахе, сообщил представитель Службы Шамиль Абдуллаев.

В интервью сайту vergiler.az Абдуллаев отметил, что уже завершена внешняя инвентаризация 6,911 тыс. объектов недвижимости и 1,707 тыс. инфраструктурных объектов, 299 км автодорог, 115 км линий электроснабжения, 3 км линий водоснабжения, 31,3 км оросительной сети.

Абдуллаев подчеркнул, что в 102 населенных пунктах 8 освобожденных районов завершена первичная инвентаризация, в 11 населенных пунктах работы по инвентаризации продолжаются.

«В ходе проводимых работ выявлено, что 273 населенных пункта на освобожденных территориях были полностью разрушены (в период армянской оккупации – ИФ) и приведены в непригодное состояние», - сказал Абдуллаев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАРАБАХ, ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]