Нефть дорожает на оптимизме по поводу фундаментальных факторов, Brent - $69,19 за баррель

Цены на нефть уверенно повышаются в ходе торгов во вторник на фоне ожиданий роста спроса на нефть в условиях улучшения экономической ситуации, отмечает S&P Global Platts.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 во вторник составляет $69,19 за баррель, что на $0,95 (1,39%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,84 за баррель, что на $0,79 (1,21%) выше уровня на закрытие рынка в понедельник.
"В последние несколько месяцев мы наблюдали V-образное восстановление нефтяных цен, вызванное улучшением экономического климата в целом", - сказал аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс.
По его словам, "фундаментальные факторы на рынке нефти выглядят положительно, и в отсутствие существенных событий мы, скорее всего, будем наблюдать повышение нефтяных цен".
Поддержку нефтяному рынку продолжает оказывать решение ОПЕК+ отказаться от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). При этом Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля.
Решение ОПЕК+ может сигнализировать о намерении членов организации продолжать уменьшать объем запасов, считают эксперты ANZ.
Инвесторы также оптимистично оценили статистические данные, указавшие на рост импорта нефти в Китай в январе-феврале 2021 года на 4,1%, до 89,57 млн тонн.
Тем временем Сенат США принял пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн, предложенный президентом страны Джо Байденом. За документ проголосовали 50 сенаторов, против - 49.
При рассмотрении законопроекта был внесен ряд поправок, и теперь он будет отправлен обратно в Палату представителей на финальное голосование. Наблюдатели считают, что голосование может состояться на этой неделе.
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