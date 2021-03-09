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Происшествия 09.03.2021 15:38

В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту смерти женщины в результате падения на нее металлической пластины

Прокуратура Насиминского района города Баку возбудила уголовное дело по факту гибели женщины 7 марта, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Прокуратура Насиминского района возбудила уголовное дело по статье 314.2 УК (халатность, неосторожность, повлекшие смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия). По делу ведутся необходимые следственные действия», - отмечается в сообщении.

Как сообщили в Генпрокуратуре, на месте происшествия - на улице Пушкина, 1 -была проведена судебно-медицинская экспертиза, а также другие необходимые процессуальные действия.

Предварительное расследование показало, что Шафаг Наметова, 1987 года рождения, скончалась в результате инцидента, когда сильный ветер снес одну из металлических пластин, установленных вокруг административного здания в связи с ремонтными работами в главном здании Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности. Эта пластина упала на Наметову, в результате чего она скончалась на месте происшествия.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, СМЕРТЬ, ДЕЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]