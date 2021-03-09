Американские консерваторы стремятся реформировать систему безопасности выборов в ключевых штатах

Исследовательский институт США The Heritage Foundation консервативной направленности потратит $10 млн на кампанию по реформированию системы безопасности проведения выборов в восьми "колеблющихся" штатах, сообщает телеканал Fox News.

Речь идет о штатах Аризона, Флорида, Джорджия, Айова, Мичиган, Невада, Техас и Висконсин, результаты голосования в которых на выборах в 2020 году, как считается, играли ключевую роль в определении победителя.

По данным телеканала, который ознакомился с планами исследовательского институтами, выделенные средства пойдут, в том числе на цифровую и телерекламу, а также прямые кампании по лоббированию в законодательных органах этих штатов.

The Heritage Foundation нацелен на ужесточение правил проверки документов избирателей, в частности, подтверждение их гражданства. Организация также намерена сделать облегчить доступ наблюдателей на голосование и процесс подсчета бюллетеней.

"Честные выборы необходимы для любых политических дебатов в будущем. Мы работаем с тем, чтобы помочь законодателям в отдельных штатах восстановить доверие к выборам, обеспечить транспарентность и защитить право каждого американца на честные выборы", - говорится в заявлении исполнительного директора института Джессики Андерсон.

Между тем, республиканцы в ряде "колеблющихся" штатов уже начали изучать возможность реформирования системы выборов.

Например, как сообщалось, сенат американского штата Джорджия, сыгравшего ключевую и роль на выборах 2020 года, одобрил проект масштабной реформы электоральной системы. Одним из главных нововведений станет ужесточение правил допуска к голосованию по почте. Ожидается, что палата представителей Джорджии, в свою очередь, одобрит законопроект в ближайшие недели. Как сенат, так и палата представителей Джорджии находятся под контролем республиканцев.

Со своей стороны, губернатор Айовы Ким Рейнольдс в понедельник подписала законопроект, который вносит изменения в процесс голосования по почте и ведения списка избирателей. Документ, который приобрел силу закона, сокращает период, в ходе которого избиратели могут проголосовать по почте. Республиканцы уверены, что такой закон необходим для обеспечения безопасных и честных выборов.

В Аризоне, жители которой в 2020 году на президентских выборах неожиданно поддержали демократа Джо Байдена, а не республиканца Дональда Трампа местные конгрессмены обсуждают серию законодательных мер, которые позволят им "при необходимости пересматривать и расследовать" результаты выборов.

В Висконсине в свою очередь рассматривают выдвинутые республиканцами на прошлой неделе шесть предложений. Одно из них предполагает разрешить муниципалитета начинать вскрывать бюллетени, отправленные по почте, и считать их до официального дня выборов, но не оглашать результаты до того момента, пока не закроются участки. Считается, что это позволит избежать подсчета голосов "в последнюю минуту", а даст возможность сотрудникам избирательных участков спокойно проверить и сертифицировать каждую из бюллетеней. Висконсин входит в перечень штатов, в которых победа Байдена в 2020 году вызвала вопросы у Трампа и его соратников.

На выборах в ноябре 2020 года победил демократ Джо Байден. Однако Трамп утверждал, что Байден выиграл в Джорджии и ряде других штатов лишь благодаря масштабных фальсификациям. Трамп также отмечал, что республиканцы из Джорджии, на его взгляд, не приняли меры по противостоянию этим фальсификациям. Юристы Трампа при этом заявляли, что основная часть нарушений прошла как раз с бюллетенями, полученными местным избиркомом по почте. Доказать свою правоту в суде адвокаты Трампа не смогли. Сами они подчёркивали, что сделать это в сжатые сроки крайне сложно.

"Расцвет" голосования по почте произошел в 2020 году на выборах президента США. Штаты поощряли такой формат голосования, так как он позволял избирателям проголосовать, не посещая избирательный участок и, следовательно, не подвергая себя дополнительному риску заражения COVID-19.

При этом каждый штат самостоятельно определял, как обрабатывать поступающие по почте бюллетени и как проверять, действительно ли они были поданы официально зарегистрированными избирателями.

Трамп еще до выборов критиковал такую систему. По его мнению, США сейчас не способны организовать голосование десятков миллионов людей по почте таким образом, чтобы можно было гарантировать, что фальсификаций не было. Адвокаты Трампа жаловались на то, что некоторые штаты практически не проверяли то, кто на самом деле отправил тот или иной бюллетень. Споры вызывал и вопрос о том, до какого момента избиркомы могут принимать бюллетени по почте. В некоторых штатах разрешается обрабатывать бюллетени, поступившие после завершения голосования, при условии, что письмо было отправлено, самое позднее, в день выборов.

Критики современной системы организации выборов в США называют ее слишком сложной и архаичной. По сути, у каждого штата - своя собственная система проведения голосования. Это связано с тем, что американские штаты обладают существенной автономией от Вашингтона по многим вопросам. Среди прочего, они могут сами решать, как проводить голосования на выборах.

Общие параметры, которым нужно следовать на выборах федерального уровня, определены в конституции США. Однако множество конкретных аспектов организации электорального процесса регулируются законами того или иного штата. Функция организации голосования также возлагается на власти штатов, а не на федеральные власти. Одной из претензий команды юристов Трампа было то, что те штаты, в которых у власти находятся демократы, якобы создавали в 2020 году такие условия, в которых организовать фальсификации на голосовании было бы максимально легко.

Трамп, со своей стороны, критиковал республиканские власти Джорджии, принявшие перед голосованием такие законы о проведении выборов, которые, по его мнению, были выгодны демократам.