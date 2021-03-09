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Происшествия 09.03.2021 15:52

Арестован бывший министр образования Нахчывана – Генпрокуратура Азербайджана

Генпрокуратура Азербайджана сообщила об аресте экс-главы министерства образования Нахчыванской автономной республики Мамеда Гарибова, сообщает пресс-служба ведомства.

«Бывший министр образования Нахчыванской автономной республики Мамед Гарибов арестован», - отмечается в сообщении.

При этом Генпрокуратура не разглашает причины ареста.

Ранее во вторник в Генпрокуратуре Азербайджана сообщили об аресте бывшего министра внутренних дел Нахчыванской автономной республики Ахмеда Ахмедова по обвинению в хищениях.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, ГЕНПРОКУРАТУРА, ГЕНПРОКУРАТУРА, НАХЧЫВАН, НАХЧЫВАН, НАХЧЫВАН, ЗАДЕРЖАНИЕ, ЗАДЕРЖАНИЕ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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