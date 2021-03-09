Арестован бывший министр образования Нахчывана – Генпрокуратура Азербайджана

Генпрокуратура Азербайджана сообщила об аресте экс-главы министерства образования Нахчыванской автономной республики Мамеда Гарибова, сообщает пресс-служба ведомства.

«Бывший министр образования Нахчыванской автономной республики Мамед Гарибов арестован», - отмечается в сообщении.

При этом Генпрокуратура не разглашает причины ареста.

Ранее во вторник в Генпрокуратуре Азербайджана сообщили об аресте бывшего министра внутренних дел Нахчыванской автономной республики Ахмеда Ахмедова по обвинению в хищениях.

Х.Насирзаде