Арестован бывший министр образования Нахчывана – Генпрокуратура Азербайджана

Генпрокуратура Азербайджана сообщила об аресте экс-главы министерства образования Нахчыванской автономной республики Мамеда Гарибова, сообщает пресс-служба ведомства.
«Бывший министр образования Нахчыванской автономной республики Мамед Гарибов арестован», - отмечается в сообщении.
При этом Генпрокуратура не разглашает причины ареста.
Ранее во вторник в Генпрокуратуре Азербайджана сообщили об аресте бывшего министра внутренних дел Нахчыванской автономной республики Ахмеда Ахмедова по обвинению в хищениях.
Х.Насирзаде
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