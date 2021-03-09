Локдаун в Париже не планируется, несмотря на сложную ситуацию с COVID-19

Глава Генеральной дирекции Минздрава Франции Жером Саломон во вторник заявил, что введение локдауна в Парижском регионе пока не рассматривается, несмотря на высокие показатели госпитализации в столице и ее пригородах.

"Локдаун в Парижском регионе не обсуждается", - заверил Саломон в эфире радиостанции РТЛ.

"Локдаун - это крайняя мера, которую мы предложим правительству и президенту, если поймем, что больницы больше не справляются с ситуацией", - отметил он.

Количество госпитализаций в Париже держится на самом высоком уровне с ноября прошлого года. Накануне парижские службы здравоохранения распорядились отменить 40% процедур, которые проводятся в больницах регулярно, для того, чтобы учреждения могли принять дополнительных пациентов с COVID-19.

За время пандемии во Франции выявили 3,9 млн случаев коронавируса, почти 89 тыс. из них имели летальный исход.