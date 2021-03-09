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Дальнее зарубежье 09.03.2021 20:26

Локдаун в Париже не планируется, несмотря на сложную ситуацию с COVID-19

Глава Генеральной дирекции Минздрава Франции Жером Саломон во вторник заявил, что введение локдауна в Парижском регионе пока не рассматривается, несмотря на высокие показатели госпитализации в столице и ее пригородах.

"Локдаун в Парижском регионе не обсуждается", - заверил Саломон в эфире радиостанции РТЛ.

"Локдаун - это крайняя мера, которую мы предложим правительству и президенту, если поймем, что больницы больше не справляются с ситуацией", - отметил он.

Количество госпитализаций в Париже держится на самом высоком уровне с ноября прошлого года. Накануне парижские службы здравоохранения распорядились отменить 40% процедур, которые проводятся в больницах регулярно, для того, чтобы учреждения могли принять дополнительных пациентов с COVID-19.

За время пандемии во Франции выявили 3,9 млн случаев коронавируса, почти 89 тыс. из них имели летальный исход.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]