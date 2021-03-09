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Регион 09.03.2021 15:57

Армянская оппозиция анонсировала вечером новый митинг с требованием отставки Пашиняна

Оппозиция Армении вечером во вторник проведет очередной митинг с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

"Сегодня в 17:00 состоится очередной митинг", - сообщается в фейсбуке оппозиционного "Движения спасения родины".

Представители оппозиции ожидают также решения президента Армении Армена Саркисяна по вопросу ходатайства Пашиняна об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

Ранее председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян заявил журналистам, что президент Армении может до 9 марта обратиться в Конституционный суд республики по вопросу ходатайства премьера.

"Согласно Конституции и закону "О воинской службе и статусе военнослужащего" от 15 ноября 2017 года президент Армении может до 9 марта обратиться в КС для признания антиконституционным проекта указа об освобождении от должности начальника ГШ ВС", - сказал Зограбян на митинге сторонников Гаспаряна у здания Минобороны 6 марта.

По его словам, в первый раз, возвращая премьеру его ходатайство об увольнении Гаспаряна, президент заявил, что проект указа был изучен юристами и экспертами, в результате чего было принято решение, что он противоречит Конституции.

"Не понятно, почему президент изменил свою позицию после встречи с премьер-министром, почему он не обратился в Конституционный суд", - отметил глава Палаты адвокатов Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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