Германия чаще других стран сталкивается с российской дезинформацией

ФРГ больше, чем другие страны ЕС, сталкивается с систематической дезинформацией со стороны России на разных уровнях, говорится в докладе Европейской службы внешних связей, распространенном во вторник.
"Ни одно другое государство-член ЕС не подвергается более сильным атакам посредством дезинформации, чем Германия. С момента запуска в конце 2015 года база данных по дезинформации "ЕС vs дезинформация" собрала более 700 случаев, направленных против Германии", - говорится в докладе.
В нем отмечается, что против Франции было выявлено более 300 случаев, против Италии - более 170, против Испании более 40 случаев. "В то же время Германию описывают как страну, поддерживающую диалог и сотрудничество с Россией", - подчеркивается в нем.
Авторы доклада считают, что дезинформация в ЕС применяется, чтобы "посеять противоречия и разлад, а также дать РФ возможность для маневра" на внешнеполитической арене.
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