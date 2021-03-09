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Дальнее зарубежье 09.03.2021 21:05

Германия чаще других стран сталкивается с российской дезинформацией

ФРГ больше, чем другие страны ЕС, сталкивается с систематической дезинформацией со стороны России на разных уровнях, говорится в докладе Европейской службы внешних связей, распространенном во вторник.

"Ни одно другое государство-член ЕС не подвергается более сильным атакам посредством дезинформации, чем Германия. С момента запуска в конце 2015 года база данных по дезинформации "ЕС vs дезинформация" собрала более 700 случаев, направленных против Германии", - говорится в докладе.

В нем отмечается, что против Франции было выявлено более 300 случаев, против Италии - более 170, против Испании более 40 случаев. "В то же время Германию описывают как страну, поддерживающую диалог и сотрудничество с Россией", - подчеркивается в нем.

Авторы доклада считают, что дезинформация в ЕС применяется, чтобы "посеять противоречия и разлад, а также дать РФ возможность для маневра" на внешнеполитической арене.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]