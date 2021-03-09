Германия чаще других стран сталкивается с российской дезинформацией

ФРГ больше, чем другие страны ЕС, сталкивается с систематической дезинформацией со стороны России на разных уровнях, говорится в докладе Европейской службы внешних связей, распространенном во вторник.

"Ни одно другое государство-член ЕС не подвергается более сильным атакам посредством дезинформации, чем Германия. С момента запуска в конце 2015 года база данных по дезинформации "ЕС vs дезинформация" собрала более 700 случаев, направленных против Германии", - говорится в докладе.

В нем отмечается, что против Франции было выявлено более 300 случаев, против Италии - более 170, против Испании более 40 случаев. "В то же время Германию описывают как страну, поддерживающую диалог и сотрудничество с Россией", - подчеркивается в нем.

Авторы доклада считают, что дезинформация в ЕС применяется, чтобы "посеять противоречия и разлад, а также дать РФ возможность для маневра" на внешнеполитической арене.