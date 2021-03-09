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Туризм 09.03.2021 21:28

Треть стран мира остаются полностью закрытыми для иностранных туристов - UNWTO

Треть стран мира остаются полностью закрытыми для иностранных туристов, особенно строгие ограничения действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, следует из отчета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

"Появление новых штаммов COVID-19 вынудило многие правительства отказаться от планов по снятию ограничений на поездки. В результате каждое третье направление в мире или 32% стран сейчас полностью закрыты для международного туризма", - говорится в сообщении организации.

По ее данным, из 217 направлений полностью закрыты 69. Из них 30 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 15 - в Европе, 11 - в Африке, 10 - в Северной и Южной Америке, три - на Ближнем Востоке. В то же время 34% стран закрыты частично.

Как напоминает UNWTO, все больше стран требуют у въезжающих путешественников справки о ПЦР-тестах на COVID-19 и/или предоставления данных о маршруте для отслеживания контактов часто в сочетании с карантином. Сейчас такие требования действуют в 32% государств.

"В начале пандемии ограничения на поездки широко использовались для ограничения распространения вируса. Теперь, когда пришло время постепенно возобновлять туризм, мы должны признать, что эти ограничения нужно постоянно пересматривать, основываясь на последних данных о ситуации с заражениями. Иначе невозможно обеспечить перезапуск отрасли, в которой заняты миллионы людей", - заявил, комментируя отчет, генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

В апреле 2020 года число стран, которые ввели ограничения на поездки, достигало 100%. По данным UNWTO, по итогам года международный туризм сократился на 74%, а экспортные доходы от него - на $1,3 трлн.

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Тэги: МИР, ТУРИЗМ, ПАНДЕМИЯ, ГРАНИЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]