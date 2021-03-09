Треть стран мира остаются полностью закрытыми для иностранных туристов - UNWTO

Треть стран мира остаются полностью закрытыми для иностранных туристов, особенно строгие ограничения действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, следует из отчета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
"Появление новых штаммов COVID-19 вынудило многие правительства отказаться от планов по снятию ограничений на поездки. В результате каждое третье направление в мире или 32% стран сейчас полностью закрыты для международного туризма", - говорится в сообщении организации.
По ее данным, из 217 направлений полностью закрыты 69. Из них 30 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 15 - в Европе, 11 - в Африке, 10 - в Северной и Южной Америке, три - на Ближнем Востоке. В то же время 34% стран закрыты частично.
Как напоминает UNWTO, все больше стран требуют у въезжающих путешественников справки о ПЦР-тестах на COVID-19 и/или предоставления данных о маршруте для отслеживания контактов часто в сочетании с карантином. Сейчас такие требования действуют в 32% государств.
"В начале пандемии ограничения на поездки широко использовались для ограничения распространения вируса. Теперь, когда пришло время постепенно возобновлять туризм, мы должны признать, что эти ограничения нужно постоянно пересматривать, основываясь на последних данных о ситуации с заражениями. Иначе невозможно обеспечить перезапуск отрасли, в которой заняты миллионы людей", - заявил, комментируя отчет, генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.
В апреле 2020 года число стран, которые ввели ограничения на поездки, достигало 100%. По данным UNWTO, по итогам года международный туризм сократился на 74%, а экспортные доходы от него - на $1,3 трлн.
Алиев: Совместными усилиями мы добьемся этого
Азербайджан обсудил с ООН гуманитарные вопросы по Карабаху
Мировые центробанки в январе продали 9,4 т золота
Минэнерго США ожидает цену Brent в марте-апреле - $65-70/барр., во II половине 2021г - $58/барр.
Азербайджан планирует к 2022г завершить строительство таможенного поста на границе с РФ
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Глава СВР заявляет об активизации деятельности США по поддержке грузинской оппозиции
Норвегия рекомендовала применение вакцины AstraZeneca для людей старше 65 лет
Напряженность между США и КНР остается главной причиной беспокойства американского бизнеса в Китае
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Caspian Energy Club организовал «Online Business Tour» в агентство DOST
В Баку прошла онлайн-конференция между Музеем-квартирой Абдуллы Шаига и Музеем-заповедником «Тарханы»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам