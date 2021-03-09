Напряженность между США и КНР остается главной причиной беспокойства американского бизнеса в Китае

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином остается главным источником обеспокоенности американских компаний в Китае, свидетельствуют результаты опроса Американской торговой палаты в КНР (AmCham China).
Половина американских компаний пессимистично настроены по поводу возможного влияния отношений между двух стран на их бизнес в Китае в ближайшие два года. Лишь 16% респондентов настроены оптимистично, отмечает The Wall Street Journal.
В то же время, 50% опрошенных компанией ожидают улучшения отношений между США и КНР в ближайший год вследствие смены руководства Белого дома. В прошлом году нормализацию отношений прогнозировали лишь 30% респондентов.
"Отношения остаются противоречивыми", - сказал председатель AmCham China Грег Гиллиган.
По его мнению, обеспокоенность американского бизнеса отражает уверенность в том, что при Джо Байдене Вашингтон и Пекин возвращаются к "более традиционным двухсторонним отношениям и дипломатии", а "не к более низкому уровню напряженности в отношениях".
Более половины респондентов AmCham China заявили, что соглашение о первой фазе торговой сделки, которое США и Китай заключили в январе 2020 года, способствовало стабилизации двухсторонних отношений, снижению торговых противоречий и риска эскалации "торговой войны".
Среди шагов, которые власти двух стран могут принять для нормализации двухсторонних отношений, американские компании назвали улучшение бизнес-климата для иностранных компаний в Китае. Респонденты также считают, что правительству США следует воздержаться от "агрессивной риторики и зеркальных мер".
Опрос AmCham China проводился в октябре-ноябре 2020 года. В нем приняли участие 345 компаний.
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