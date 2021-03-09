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Дальнее зарубежье 09.03.2021 22:00

Напряженность между США и КНР остается главной причиной беспокойства американского бизнеса в Китае

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином остается главным источником обеспокоенности американских компаний в Китае, свидетельствуют результаты опроса Американской торговой палаты в КНР (AmCham China).

Половина американских компаний пессимистично настроены по поводу возможного влияния отношений между двух стран на их бизнес в Китае в ближайшие два года. Лишь 16% респондентов настроены оптимистично, отмечает The Wall Street Journal.

В то же время, 50% опрошенных компанией ожидают улучшения отношений между США и КНР в ближайший год вследствие смены руководства Белого дома. В прошлом году нормализацию отношений прогнозировали лишь 30% респондентов.

"Отношения остаются противоречивыми", - сказал председатель AmCham China Грег Гиллиган.

По его мнению, обеспокоенность американского бизнеса отражает уверенность в том, что при Джо Байдене Вашингтон и Пекин возвращаются к "более традиционным двухсторонним отношениям и дипломатии", а "не к более низкому уровню напряженности в отношениях".

Более половины респондентов AmCham China заявили, что соглашение о первой фазе торговой сделки, которое США и Китай заключили в январе 2020 года, способствовало стабилизации двухсторонних отношений, снижению торговых противоречий и риска эскалации "торговой войны".

Среди шагов, которые власти двух стран могут принять для нормализации двухсторонних отношений, американские компании назвали улучшение бизнес-климата для иностранных компаний в Китае. Респонденты также считают, что правительству США следует воздержаться от "агрессивной риторики и зеркальных мер".

Опрос AmCham China проводился в октябре-ноябре 2020 года. В нем приняли участие 345 компаний.

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Тэги: США, КИТАЙ, БИЗНЕС, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]