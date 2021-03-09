Глава СВР заявляет об активизации деятельности США по поддержке грузинской оппозиции

Соединенные Штаты планируют наладить работу по поддержке оппозиции в Грузии и ослаблению позиций правящей партии "Грузинская мечта" из-за недовольства ее действиями, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Для наведения порядка в Грузии американцы планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам и одновременному подрыву позиций "Грузинской мечты". Европейских партнеров США также настраивают на поддержку грузинской оппозиции. В Вашингтоне дают понять властям Грузии, что дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям", - говорится в заявлении Нарышкина, опубликованном на сайте СВР.

По его словам, "в последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правящей партии "Грузинская мечта", которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований".

"В Белом доме раздражены тем, что "мечтатели" не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию", - отметил глава СВР.

"Пример Грузии красноречиво свидетельствует о том, что стремление отдельных национальных элит заручиться покровительством Вашингтона для решения своих текущих задач быстро приводит к утрате де-факто суверенитета и возможности проводить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны", - сказал он.

Ситуация в Грузии обострилась в конце февраля после задержания председателя основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия. Представители грузинских оппозиционных партий требовали от властей освободить Мелия и назначить новые парламентские выборы.

В начале марта Грузию для организации диалога между властями и оппозицией посетил глава Евросовета Шарль Мишель. По итогам встреч с его участием власти и оппозиция договорились о начале консультаций для прекращения политического кризиса и о приостановке протестных акций.