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Регион 09.03.2021 23:03

Глава СВР заявляет об активизации деятельности США по поддержке грузинской оппозиции

Соединенные Штаты планируют наладить работу по поддержке оппозиции в Грузии и ослаблению позиций правящей партии "Грузинская мечта" из-за недовольства ее действиями, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Для наведения порядка в Грузии американцы планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам и одновременному подрыву позиций "Грузинской мечты". Европейских партнеров США также настраивают на поддержку грузинской оппозиции. В Вашингтоне дают понять властям Грузии, что дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям", - говорится в заявлении Нарышкина, опубликованном на сайте СВР.

По его словам, "в последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правящей партии "Грузинская мечта", которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований".

"В Белом доме раздражены тем, что "мечтатели" не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию", - отметил глава СВР.

"Пример Грузии красноречиво свидетельствует о том, что стремление отдельных национальных элит заручиться покровительством Вашингтона для решения своих текущих задач быстро приводит к утрате де-факто суверенитета и возможности проводить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны", - сказал он.

Ситуация в Грузии обострилась в конце февраля после задержания председателя основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия. Представители грузинских оппозиционных партий требовали от властей освободить Мелия и назначить новые парламентские выборы.

В начале марта Грузию для организации диалога между властями и оппозицией посетил глава Евросовета Шарль Мишель. По итогам встреч с его участием власти и оппозиция договорились о начале консультаций для прекращения политического кризиса и о приостановке протестных акций.

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Тэги: РОССИЯ, США, ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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