В Азербайджане зафиксировано около 300 новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 297 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 237,26 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 195 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались три человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 250.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 229,915 тыс. человек (+126 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 4 тыс. 095 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 5 152 тестов на коронавирус (накануне 4 624 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 663,151 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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