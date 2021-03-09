В Азербайджане зафиксировано около 300 новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 297 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 237,26 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 195 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались три человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 250.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 229,915 тыс. человек (+126 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 4 тыс. 095 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 5 152 тестов на коронавирус (накануне 4 624 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 663,151 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде