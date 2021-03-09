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Дальнее зарубежье 09.03.2021 17:10

Макрон разрешил рассекретить документы об Алжирской войне

Президент Франции Эммануэль Макрон разрешил рассекретить документы об Алжирской войне и другие архивы до 1970 года, сообщает газета Le Figaro.

"Президент республики принял решение разрешить архивным службам с завтрашнего дня приступить к рассекречиванию документов с грифом секретности национальной обороны... до 1970 года", - приводит газета заявление Елисейского дворца.

В прошлом году Макрон поручил историку Бенджамину Стора подготовить доклад о французской колонизации Алжира и Алжирской войне, а также о том, как она воспринималась по обеим сторонам Средиземного моря.

Результаты своей работы Стора представил в феврале, после чего его раскритиковали и в Алжире, и во Франции. В частности, потому что он не уделил внимания "извинениям" Парижа, которые требует Алжир.

Алжирская война продолжалась с 1954 по 1962 годы между французской колониальной администрацией и повстанцами, выступающими за независимость страны. Конфликт спровоцировал политический кризис во Франции, что привело в итоге к падению там Четвертой республики. Алжир в 1962 году стал независимой страной.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]