Президент Франции Эммануэль Макрон разрешил рассекретить документы об Алжирской войне и другие архивы до 1970 года, сообщает газета Le Figaro.

"Президент республики принял решение разрешить архивным службам с завтрашнего дня приступить к рассекречиванию документов с грифом секретности национальной обороны... до 1970 года", - приводит газета заявление Елисейского дворца.

В прошлом году Макрон поручил историку Бенджамину Стора подготовить доклад о французской колонизации Алжира и Алжирской войне, а также о том, как она воспринималась по обеим сторонам Средиземного моря.

Результаты своей работы Стора представил в феврале, после чего его раскритиковали и в Алжире, и во Франции. В частности, потому что он не уделил внимания "извинениям" Парижа, которые требует Алжир.

Алжирская война продолжалась с 1954 по 1962 годы между французской колониальной администрацией и повстанцами, выступающими за независимость страны. Конфликт спровоцировал политический кризис во Франции, что привело в итоге к падению там Четвертой республики. Алжир в 1962 году стал независимой страной.