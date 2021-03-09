Норвегия рекомендовала применение вакцины AstraZeneca для людей старше 65 лет

Власти Норвегии во вторник рекомендовали применение вакцины компании AstraZeneca для людей старше 65 лет, чтобы ускорить этой категории населения, сообщают европейские СМИ.
Изначально Норвегия ограничила применение вакцины для лиц моложе 65 лет на том основании, что компания не провела достаточного количества клинических испытаний среди пациентов этого возраста. Однако во вторник агентство общественного здравоохранения Норвегии решило последовать примеру Франции, ФРГ, Италии и рекомендовать вакцину, поскольку в настоящее время в Британии проводятся необходимые клинические испытания. Правительство Норвегии заявило, что намерено последовать рекомендации ведомства.
"Теперь мы ожидаем, что всем взрослым подданным будет предложена вакцина к лету или летом", - заявила в парламенте премьер-министр Эрна Сольберг.
Она отметила, что если властям удастся сдержать под контролем эпидемию коронавируса в стране, то в мае "мы можем начать открывать страну".
В противном случае власти не исключают введения новых ограничений на общенациональном уровне, включая запрет на продажу алкоголя и закрытие различных общественных заведений.
К настоящему моменту в Норвегии более 391 тыс. человек получили по крайней мере одну дозу вакцины, и почти 210 тыс. человек по две дозы.
С начала пандемии в стране зарегистрировали свыше 75,7 тыс. заражений COVID-19, скончались 632 человека.
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