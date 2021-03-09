Манукян призывает заблокировать парламент Армении

Лидер оппозиционного "Движения спасения родины" Вазген Манукян призвал демонстрантов на проспекте Баграмяна заблокировать все входы в парламент республики.
"Заблокируйте все входы и выходы парламента. Этот орган будет работать только тогда, когда депутаты придут, чтобы принять решение, которое требует народ (речь идет о требовании оппозиции об отставке премьер-министра Никола Пашиняна - ИФ)", - сказал Манукян на митинге оппозиции во вторник в центре Еревана.
Митинг проходит на проспекте Баграмяна, часть которого перед зданием парламента заблокирована демонстрантами с 25 февраля. Там установлены палатки, в которых ночуют сторонники оппозиции.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", после призыва Манукяна несколько сотен полицейских и спецназовцев перекрыли доступ демонстрантов к входам в парламент.
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