Манукян призывает заблокировать парламент Армении

Лидер оппозиционного "Движения спасения родины" Вазген Манукян призвал демонстрантов на проспекте Баграмяна заблокировать все входы в парламент республики.

"Заблокируйте все входы и выходы парламента. Этот орган будет работать только тогда, когда депутаты придут, чтобы принять решение, которое требует народ (речь идет о требовании оппозиции об отставке премьер-министра Никола Пашиняна - ИФ)", - сказал Манукян на митинге оппозиции во вторник в центре Еревана.

Митинг проходит на проспекте Баграмяна, часть которого перед зданием парламента заблокирована демонстрантами с 25 февраля. Там установлены палатки, в которых ночуют сторонники оппозиции.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", после призыва Манукяна несколько сотен полицейских и спецназовцев перекрыли доступ демонстрантов к входам в парламент.