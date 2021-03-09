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Регион 09.03.2021 18:42

Манукян призывает заблокировать парламент Армении

Лидер оппозиционного "Движения спасения родины" Вазген Манукян призвал демонстрантов на проспекте Баграмяна заблокировать все входы в парламент республики.

"Заблокируйте все входы и выходы парламента. Этот орган будет работать только тогда, когда депутаты придут, чтобы принять решение, которое требует народ (речь идет о требовании оппозиции об отставке премьер-министра Никола Пашиняна - ИФ)", - сказал Манукян на митинге оппозиции во вторник в центре Еревана.

Митинг проходит на проспекте Баграмяна, часть которого перед зданием парламента заблокирована демонстрантами с 25 февраля. Там установлены палатки, в которых ночуют сторонники оппозиции.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", после призыва Манукяна несколько сотен полицейских и спецназовцев перекрыли доступ демонстрантов к входам в парламент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]