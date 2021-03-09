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Бизнес и законодательство 09.03.2021 19:11

Азербайджан планирует к 2022г завершить строительство таможенного поста на границе с РФ

Азербайджан планирует до конца 2021 года ввести в эксплуатацию таможенный пост «Ханоба» на границе с РФ, заявил глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехдиев.

Мехдиев во вторник провел встречу с послом РФ в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и советником посольства по таможенным вопросам Георгием Песчанских, сообщает пресс-служба ГТК.

«Мехдиев выразил надежду на ввод в эксплуатацию таможенного поста «Ханоба» на азербайджано-российской границе до конца текущего года. По его мнению, ввод в строй этого поста ускорит процесс перехода границы, увеличит объемы транзитных перевозок, создаст благоприятные условия для упрощения торговли», - отмечается в информации ведомства.

Глава ГТК также подчеркнул, что таможенные органы вносят важный вклад в увеличение азербайджано-российского товарооборота.

Бочарников, в свою очередь, представил главе ГТК новоназначенного советника по таможенным вопросам Песчанских.

Как сообщалось ранее, ГТК направит 8 млн манатов ($4,7 млн) на строительно-монтажные работы комплекса таможенного поста «Ханоба» (первый этап).

Р.Ахмедов

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Тэги: РФ, ТАМОЖНЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]