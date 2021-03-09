Азербайджан планирует к 2022г завершить строительство таможенного поста на границе с РФ

Азербайджан планирует до конца 2021 года ввести в эксплуатацию таможенный пост «Ханоба» на границе с РФ, заявил глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехдиев.
Мехдиев во вторник провел встречу с послом РФ в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и советником посольства по таможенным вопросам Георгием Песчанских, сообщает пресс-служба ГТК.
«Мехдиев выразил надежду на ввод в эксплуатацию таможенного поста «Ханоба» на азербайджано-российской границе до конца текущего года. По его мнению, ввод в строй этого поста ускорит процесс перехода границы, увеличит объемы транзитных перевозок, создаст благоприятные условия для упрощения торговли», - отмечается в информации ведомства.
Глава ГТК также подчеркнул, что таможенные органы вносят важный вклад в увеличение азербайджано-российского товарооборота.
Бочарников, в свою очередь, представил главе ГТК новоназначенного советника по таможенным вопросам Песчанских.
Как сообщалось ранее, ГТК направит 8 млн манатов ($4,7 млн) на строительно-монтажные работы комплекса таможенного поста «Ханоба» (первый этап).
Р.Ахмедов
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