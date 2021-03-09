Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0158 RUR   0.0228 GBR   2.3532 TRY   0.2192

Цена на нефть

08.03 $/bbl   WTI 65.05 -1.04 Brent 68.24 -1.12

Погода в Баку

  ночь день

Регион 09.03.2021 19:13

Саркисян возлагает на Пашиняна ответственность за политические последствия отставки начальника ГШ ВС

Президент Армении Армен Саркисян считает, что вопрос об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна отныне находится в рамках полномочий премьер-министра Никола Пашиняна.

"Вопрос об освобождении от должности начальника ГШ ВС Оника Гаспаряна по части правовых процедур, конституционной ответственности и политических последствий находится в рамках правомочий и усмотрений премьер-министра", - говорится в ответе президента председателю Палаты адвокатов Армении Ара Зограбяну.

Полученный из администрации президента за подписью главы аппарата Эмиля Тарасяна документ Зограбян опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Президент отметил, что приоритетом для него является обеспечение безопасности и стабильности страны, решение проблем армии.

"Президент призывает всех совместно предпринять все меры для разрешения ситуации и подтверждает готовность института президента служить в качестве площадки переговоров", - отмечается в ответе президента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ВОЕНАЧАЛЬНИК, ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


Решение об отставке главы Генштаба Армении вступило в силу - вице-спикер парламента Погиб замкомандующего сепаратистов в Карабахе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]