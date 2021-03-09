Саркисян возлагает на Пашиняна ответственность за политические последствия отставки начальника ГШ ВС

Президент Армении Армен Саркисян считает, что вопрос об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна отныне находится в рамках полномочий премьер-министра Никола Пашиняна.

"Вопрос об освобождении от должности начальника ГШ ВС Оника Гаспаряна по части правовых процедур, конституционной ответственности и политических последствий находится в рамках правомочий и усмотрений премьер-министра", - говорится в ответе президента председателю Палаты адвокатов Армении Ара Зограбяну.

Полученный из администрации президента за подписью главы аппарата Эмиля Тарасяна документ Зограбян опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Президент отметил, что приоритетом для него является обеспечение безопасности и стабильности страны, решение проблем армии.

"Президент призывает всех совместно предпринять все меры для разрешения ситуации и подтверждает готовность института президента служить в качестве площадки переговоров", - отмечается в ответе президента.