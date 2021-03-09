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Это интересно 09.03.2021 19:23

Собаки Байдена из-за агрессивного поведения одной из них выдворены из Белого дома

Две немецкие овчарки президента США Джо Байдена были вывезены из Белого дома из-за агрессивного поведения одной из них по отношению охране и обсуживающему персоналу, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на информированные источники.

По имеющимся данным, овчарка по кличке Мейджор, которой три года, сильно укусила одного из сотрудников Секретной службы.

В связи с серьезностью инцидента на прошлой неделе собаки были отправлены из Белого дома в семейный дом Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Источники сообщили телеканалу, что Мейджор постоянно гавкал, гонялся и набрасывался на обслуживающийся персонал и сотрудников службы безопасности Белого дома.

При этом старшая собака по кличке Чемп, которой уже 13 лет, вела себя вполне спокойно, не проявляла никаких агрессивных действий по отношению к охране и обслуживающему персоналу. Обе овчарки переехали в Белый дом через четыре дня после инаугурации Байдена в январе.

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Тэги: БАЙДЕН, СОБАКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]