Собаки Байдена из-за агрессивного поведения одной из них выдворены из Белого дома

Две немецкие овчарки президента США Джо Байдена были вывезены из Белого дома из-за агрессивного поведения одной из них по отношению охране и обсуживающему персоналу, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на информированные источники.
По имеющимся данным, овчарка по кличке Мейджор, которой три года, сильно укусила одного из сотрудников Секретной службы.
В связи с серьезностью инцидента на прошлой неделе собаки были отправлены из Белого дома в семейный дом Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).
Источники сообщили телеканалу, что Мейджор постоянно гавкал, гонялся и набрасывался на обслуживающийся персонал и сотрудников службы безопасности Белого дома.
При этом старшая собака по кличке Чемп, которой уже 13 лет, вела себя вполне спокойно, не проявляла никаких агрессивных действий по отношению к охране и обслуживающему персоналу. Обе овчарки переехали в Белый дом через четыре дня после инаугурации Байдена в январе.
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