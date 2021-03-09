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Карабахский конфликт 09.03.2021 20:24

Азербайджан обсудил с ООН гуманитарные вопросы по Карабаху

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и глава Офиса координации по гуманитарным вопросам ООН Марк Лоукок во вторник обсудили ситуацию в регионе, выполнение трехсторонних заявлений по Карабаху от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Встреча прошла в формате видеоконференции, сообщает МИД Азербайджана.

«На встрече обсуждались текущая ситуация в регионе, в том числе реализация трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, РФ и Армении по Карабаху от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Кроме этого, обсуждалось сотрудничество со структурами ООН по гуманитарной деятельности на всех территориях Азербайджана, на которых сказалось влияние конфликта», - подчеркивает МИД.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИД, ООН, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]