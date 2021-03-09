Азербайджан обсудил с ООН гуманитарные вопросы по Карабаху

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и глава Офиса координации по гуманитарным вопросам ООН Марк Лоукок во вторник обсудили ситуацию в регионе, выполнение трехсторонних заявлений по Карабаху от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Встреча прошла в формате видеоконференции, сообщает МИД Азербайджана.

«На встрече обсуждались текущая ситуация в регионе, в том числе реализация трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, РФ и Армении по Карабаху от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Кроме этого, обсуждалось сотрудничество со структурами ООН по гуманитарной деятельности на всех территориях Азербайджана, на которых сказалось влияние конфликта», - подчеркивает МИД.

Р.Ахмедов