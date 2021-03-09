Алиев: Совместными усилиями мы добьемся этого

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет о необходимости реализации в регионе транспортных проектов, открытии Зангезурского коридора.
«Сегодня в нашем регионе сложилась новая ситуация, новая реальность. Нагорно-карабахский конфликт уже остался в истории, он разрешен, завершился», - заявил Алиев во вторник.
По его словам, «сегодня нам надо смотреть в будущее и думать о сотрудничестве в регионе». «В частности, одним из важнейших вопросов является реализация транспортных проектов, открытие Зангезурского коридора. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся и этого», - подчеркнул он.
Р.Ахмедов
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