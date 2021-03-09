Алиев: Совместными усилиями мы добьемся этого

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет о необходимости реализации в регионе транспортных проектов, открытии Зангезурского коридора.

«Сегодня в нашем регионе сложилась новая ситуация, новая реальность. Нагорно-карабахский конфликт уже остался в истории, он разрешен, завершился», - заявил Алиев во вторник.

По его словам, «сегодня нам надо смотреть в будущее и думать о сотрудничестве в регионе». «В частности, одним из важнейших вопросов является реализация транспортных проектов, открытие Зангезурского коридора. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся и этого», - подчеркнул он.

Р.Ахмедов