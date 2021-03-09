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Карабахский конфликт 09.03.2021 21:32

Алиев: Совместными усилиями мы добьемся этого

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет о необходимости реализации в регионе транспортных проектов, открытии Зангезурского коридора.

«Сегодня в нашем регионе сложилась новая ситуация, новая реальность. Нагорно-карабахский конфликт уже остался в истории, он разрешен, завершился», - заявил Алиев во вторник.

По его словам, «сегодня нам надо смотреть в будущее и думать о сотрудничестве в регионе». «В частности, одним из важнейших вопросов является реализация транспортных проектов, открытие Зангезурского коридора. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся и этого», - подчеркнул он.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОН, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]