Минэнерго США ожидает цену Brent в марте-апреле - $65-70/барр., во II половине 2021г - $58/барр.

Минэнерго США в марте-апреле 2021 года ожидает цену нефти Brent на уровне $65-70 за баррель, во второй половине года $58/барр., следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

EIA отмечает, в феврале спотовые цены на нефть марки Brent составляли в среднем $62 за баррель, что на $8 за баррель по сравнению со средним уровнем января. Рост цен на нефть Brent в феврале продолжал отражать ожидания роста спроса на нефть в связи с вакцинацией от COVID-19. Ставки и глобальная экономическая активность увеличились в сочетании с продолжающимися ограничениями поставок нефти стран ОПЕК+. Кроме того, перебои с поставками нефти из-за экстремальных зимних погодных условий в Штатах (особенно в Техасе) оказали повышательное давление на цены на нефть в феврале.

Продление странами ОПЕК+ существующих сокращений поставок нефти до апреля значительно усугубило краткосрочное давление на цены на нефть в сторону повышения. По итогам заседания 4 марта спотовая цена на нефть марки Brent составила $67 за баррель, что на 4% выше, чем днем ранее.

EIA ожидает, что цены на нефть Brent будут в среднем от $65 до $70 за баррель в марте и апреле, что более чем на $10 за баррель выше ожиданий EIA в прошлом месяце.

EIA по-прежнему ожидает, что давление на цены на нефть в сторону понижения возникнет в ближайшие месяцы по мере того, как рынок нефти станет более сбалансированным. Цены на нефть марки Brent в прогнозе составляют в среднем $58 за баррель во второй половине 2021 года.

Прогноз EIA по снижению цен на нефть и более сбалансированному рынку нефти отражает превышение предложения нефти над спросом на нефть во второй половине 2021 года.

Хотя EIA ожидает, что запасы упадут на 1,2 млн б/с в первой половине 2021 года, поставки нефти будут способствовать увеличению запасов почти на 0,4 млн б/с во второй половине 2021 года и балансу рынка в 2022 году.

Однако прогноз в значительной степени зависит от будущих производственных решений ОПЕК+, реакции на более высокие цены нефти добычи сланцев в США и темпов роста спроса на нефть. EIA ожидает, что в 2022 году цена на нефть марки Brent в среднем составит $59 за баррель.

EIA ожидает, что добыча нефти ОПЕК в апреле составит в среднем 25,3 млн б/с, что аналогично ожидаемой добыче в марте и на 1,6 млн б/с меньше оценки, сделанной месяц назад. EIA ожидает, что в мае ОПЕК увеличит добычу на 1,3 млн б/с - до 26,6 млн млн б/с. "Это увеличение отражает прекращение Саудовской Аравией добровольных сокращений на 1 млн б/с, а также ослабление сокращений, продленных до апреля на заседании ОПЕК + 4 марта. Этот прогноз предполагает, что ОПЕК будет производить в среднем 27,9 млн б/с во второй половине 2021 года, поскольку ОПЕК + обычно увеличивает добычу сырой нефти для обеспечения растущего мирового потребления нефти", - говорится в отчете.