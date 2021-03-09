Оппозиция Армении предостерегла полицию от попыток силой разогнать заблокировавших здание парламента демонстрантов

Оппозиция Армении призвала полицию воздержаться от силовых действий в отношении заблокировавших здание парламента демонстрантов.
"У нас есть сведения, что из всех областей власти сейчас привозят дополнительные полицейские силы в Ереван. Предупреждаю начальника полиции и всех, кто попытается ночью прибегнуть к провокациям, что ответственность за последствия будут нести они. Мы продолжаем свою акцию гражданского неповиновения. Мы боремся за нашу государственность и армию. Не пытайтесь совершить ошибки", - заявил координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян, выступая перед демонстрантами у парламента.
По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян и его политическая команда "смогут войти в парламент только по вопросу отставки Пашиняна".
Он сообщил также, что в среду, 10 марта в 16:00 будет проведен очередной митинг оппозиции.
Демонстранты заблокировали все входы и въезды в парламент Армении по призыву лидера оппозиционного "Движения спасения родины" Вазгена Манукяна. Установлены палатки. На месте находятся несколько сотен полицейских и спецназовцев, которые не предпринимают активных действий.
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