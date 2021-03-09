Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0158 RUR   0.0228 GBR   2.3532 TRY   0.2192

Цена на нефть

08.03 $/bbl   WTI 65.05 -1.04 Brent 68.24 -1.12

Погода в Баку

  ночь день

Регион 09.03.2021 23:29

Оппозиция Армении предостерегла полицию от попыток силой разогнать заблокировавших здание парламента демонстрантов

Оппозиция Армении призвала полицию воздержаться от силовых действий в отношении заблокировавших здание парламента демонстрантов.

"У нас есть сведения, что из всех областей власти сейчас привозят дополнительные полицейские силы в Ереван. Предупреждаю начальника полиции и всех, кто попытается ночью прибегнуть к провокациям, что ответственность за последствия будут нести они. Мы продолжаем свою акцию гражданского неповиновения. Мы боремся за нашу государственность и армию. Не пытайтесь совершить ошибки", - заявил координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян, выступая перед демонстрантами у парламента.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян и его политическая команда "смогут войти в парламент только по вопросу отставки Пашиняна".

Он сообщил также, что в среду, 10 марта в 16:00 будет проведен очередной митинг оппозиции.

Демонстранты заблокировали все входы и въезды в парламент Армении по призыву лидера оппозиционного "Движения спасения родины" Вазгена Манукяна. Установлены палатки. На месте находятся несколько сотен полицейских и спецназовцев, которые не предпринимают активных действий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Манукян призывает заблокировать парламент Армении Саркисян принял на дому лидеров оппозиции для обсуждения ситуации с главой ГШ ВС Армении Оппозиция Армении требует от Генпрокуратуры ареста Пашиняна за госизмену Несколько лидеров оппозиции задержаны в ходе акции с требованием отставки премьера Армении Отсрочка отставки Пашиняна угрожает Армении, считают в оппозиции Пашинян заявил, что не позволит оппозиции захватить власть в Армении

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]