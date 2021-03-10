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Регион 10.03.2021 11:45

Глава офиса Зеленского сообщил, что 11 марта в Украине начнет работать центр по "противодействию дезинформации"

Центр противодействия дезинформации, создание которого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в ходе первого дня форума "Украина 30: Культура. Медиа. Туризм", будет презентован общественности в четверг, 11 марта, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"В четверг на этой неделе во время форума "Украина 30: Культура. Медиа. Туризм", который инициировал Зеленский, будет презентован международный центр противодействия дезинформации", - сообщил Ермак во время онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год" вечером, 9 марта.

Он добавил, что "к сотрудничеству с центром Украина приглашает всех международных партнеров".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ОФИС, ЦЕНТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]