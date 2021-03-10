Центр противодействия дезинформации, создание которого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в ходе первого дня форума "Украина 30: Культура. Медиа. Туризм", будет презентован общественности в четверг, 11 марта, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"В четверг на этой неделе во время форума "Украина 30: Культура. Медиа. Туризм", который инициировал Зеленский, будет презентован международный центр противодействия дезинформации", - сообщил Ермак во время онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год" вечером, 9 марта.

Он добавил, что "к сотрудничеству с центром Украина приглашает всех международных партнеров".