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Дальнее зарубежье 10.03.2021 11:58

Мексика будет полагаться на вакцины от COVID-19 из Китая - глава мексиканского МИД

Мексика заказала дополнительные дозы препаратов от коронавируса из Китая, сообщил журналистам мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард.

"В результате процесса, лично возглавляемого президентом республики, мы получили подтверждение того, что у нас будет дополнительно 22 млн доз", - сказал Эбрард во время пресс-конференции президента страны Лопеса Обрадора.

Эбрард отметил, что Мексика разместила заказ на дополнительные 10 млн доз китайской вакцины Sinovac, которая будет поставлена в период с мая по июль, в дополнение к уже заказанным 10 млн доз, которые должны прибыть в период с марта по май.

Мексика также закажет 12 миллионов доз вакцин, произведенных китайской компанией Sinopharm, как только она будет одобрена мексиканским регулятором, добавил Эбрард.

Еще 3 млн доз китайской вакцины CanSino Biologics Inc должны прибыть в Мексику в среду, ранее сообщил он в твиттере.

Переориентация Мексики на китайские вакцины связана, вероятно, с задержками поставок вакцин из Соединенных Штатов, комментируют мировые СМИ информацию главы МИД.

Перед виртуальной встречей в начале марта президенты США Джо Байден и Мексики Лопес Обрадор пообщались с журналистами.

В ответ на вопрос одного из журналистов, собираются ли США поставлять в Мексику вакцину от коронавируса, Байден сказал: "Мы собираемся поговорить об этом".

В то же время, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в ответ на вопрос журналиста, "рассматривает ли президент (Джо Байден - ИФ) вопрос о том, чтобы поделиться вакциной с Мексикой", заявила: "Нет... Его внимание, внимание администрации сосредоточено на том, чтобы каждый американец был вакцинирован. И как только мы достигнем этой цели, мы будем рады обсудить дальнейшие шаги".

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Тэги: МЕКСИКА, ВАКЦИНА, КИТАЙ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]