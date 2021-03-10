B Украине за сутки выявлено вдвое больше новых случаев COVID-19, чем днем ранее: около 6,4 тыс. заболевших

На Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 6 377 новых случаев заражения COVID-19, вдвое больше, чем днем ранее (3 261), выздоровели - 5 687 человек, умерло 219 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"6 377 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 марта 2021 года. В частности, заболели 309 детей и 263 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1 904 человека; летальных случаев - 219; выздоровело - 5 687 человек", - написал Степанов на своей странице в фейсбуке в среду.
Днем ранее, 9 марта было зафиксировано 3 261 новых случаев COVID-19, 8 марта - 5 572, 7 марта - 7 167, 6 марта - 9 144, 5 марта - 10 155, 4 марта - 10 057, 3 марта - 7 235 новых случаев инфицирования, 2 марта - 5 336.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 416 438 человек, 27 423 - умерли от COVID-19, выздоровели - 1 204 916 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.
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