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СНГ 10.03.2021 12:19

B Украине за сутки выявлено вдвое больше новых случаев COVID-19, чем днем ранее: около 6,4 тыс. заболевших

На Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 6 377 новых случаев заражения COVID-19, вдвое больше, чем днем ранее (3 261), выздоровели - 5 687 человек, умерло 219 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"6 377 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 марта 2021 года. В частности, заболели 309 детей и 263 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1 904 человека; летальных случаев - 219; выздоровело - 5 687 человек", - написал Степанов на своей странице в фейсбуке в среду.

Днем ранее, 9 марта было зафиксировано 3 261 новых случаев COVID-19, 8 марта - 5 572, 7 марта - 7 167, 6 марта - 9 144, 5 марта - 10 155, 4 марта - 10 057, 3 марта - 7 235 новых случаев инфицирования, 2 марта - 5 336.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 416 438 человек, 27 423 - умерли от COVID-19, выздоровели - 1 204 916 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]