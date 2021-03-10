Посол КНР в РФ назвал китайско-российское ВТС гарантией поддержания стратегического баланса в мире

Китайско-российское сотрудничество в военно-технической области способствует поддержанию регионального мира, а также международного стратегического баланса сил, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

"Оно не только соответствует важнейшим интересам двух стран, но и способствует региональному миру, стабильности и развитию, а также является важной гарантией поддержания международного стратегического баланса и мира во всем мире", - сказал дипломат в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что ВТС Китая и России является "важным поддерживающим фактором отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами в новую эпоху". Они постоянно наполняют двусторонние межгосударственные отношения новым содержанием и сохраняют высокий уровень развития.