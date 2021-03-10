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Дальнее зарубежье 10.03.2021 12:34

Посол КНР в РФ назвал китайско-российское ВТС гарантией поддержания стратегического баланса в мире

Китайско-российское сотрудничество в военно-технической области способствует поддержанию регионального мира, а также международного стратегического баланса сил, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

"Оно не только соответствует важнейшим интересам двух стран, но и способствует региональному миру, стабильности и развитию, а также является важной гарантией поддержания международного стратегического баланса и мира во всем мире", - сказал дипломат в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что ВТС Китая и России является "важным поддерживающим фактором отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами в новую эпоху". Они постоянно наполняют двусторонние межгосударственные отношения новым содержанием и сохраняют высокий уровень развития.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, ВТС, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]