Военные в Мьянме совершили рейд на железнодорожный вокзал, где бастуют сотрудники

Сотни военнослужащих и полицейских совершили рейд на железнодорожный вокзал в городе Янгон, чтобы арестовать устроивших забастовку сотрудников, сообщают азиатские СМИ.
Сотрудники вокзала отказались работать в знак протеста против военного переворота в Мьянме.
Между тем, во втором по величине городе Мьянмы Мандалае в ночь на среду около 1 тыс. демонстрантов вышли на улицы. Их акция продолжалась всего несколько минут, затем протестующие разошлись, чтобы избежать столкновений с полицией. Еще одна группа устроила акцию на мотоциклах.
В Мьянме с 1 февраля, когда в стране произошел военный переворот, продолжаются протесты. В результате переворота главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.
Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.
Протестующие требуют отпустить на свободу Аун Сан Су Чжи и уважать результаты выборов 2020 года.
По данным ООН, в ходе беспорядков в стране погибли более 50 человек.
События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.
США объявили о санкциях против главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, его заместителя Со Вина и еще восьми бывших и нынешних военных чинов. Позднее Вашингтон ввел также санкции в отношении министерства обороны, министерства внутренних дел Мьянмы и двух коммерческих организаций, принадлежащих и управляемых Минобороны Мьянмы.
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