Военные в Мьянме совершили рейд на железнодорожный вокзал, где бастуют сотрудники

Сотни военнослужащих и полицейских совершили рейд на железнодорожный вокзал в городе Янгон, чтобы арестовать устроивших забастовку сотрудников, сообщают азиатские СМИ.

Сотрудники вокзала отказались работать в знак протеста против военного переворота в Мьянме.

Между тем, во втором по величине городе Мьянмы Мандалае в ночь на среду около 1 тыс. демонстрантов вышли на улицы. Их акция продолжалась всего несколько минут, затем протестующие разошлись, чтобы избежать столкновений с полицией. Еще одна группа устроила акцию на мотоциклах.

В Мьянме с 1 февраля, когда в стране произошел военный переворот, продолжаются протесты. В результате переворота главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Протестующие требуют отпустить на свободу Аун Сан Су Чжи и уважать результаты выборов 2020 года.

По данным ООН, в ходе беспорядков в стране погибли более 50 человек.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.

США объявили о санкциях против главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, его заместителя Со Вина и еще восьми бывших и нынешних военных чинов. Позднее Вашингтон ввел также санкции в отношении министерства обороны, министерства внутренних дел Мьянмы и двух коммерческих организаций, принадлежащих и управляемых Минобороны Мьянмы.