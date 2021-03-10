Больницы на палестинских территориях переполнены пациентами с COVID-19

Больницы на палестинских территориях переполнены пациентами с коронавирусом, а отделения интенсивной терапии работают на пределах своих возможностей в некоторых районах Западного берега реки Иордан, сообщают европейские СМИ со ссылкой на главу правительства Палестины Мухаммеда Штайе.

"Заполняемость больниц в некоторых районах превысила 100%. Число случаев растет, и число смертей увеличивается каждый день, заставляя нас предпринять суровые и беспрецедентные меры", - сказал Штайе.

На сегодняшний день Западный берег реки Иордан и сектор Газа, где проживают в общей сложности порядка 5,2 млн палестинцев, получили около 34,7 тыс. доз вакцины от коронавируса. Всего с начала пандемии на палестинских территориях заразились коронавирусом более 177 тыс. человек, почти 2 тыс. умерли.

Тем временем в Израиле в минувшее воскресенье вновь открылись рестораны, сидеть внутри них можно тем, кто сделал вакцину и получил так называемый "зеленый паспорт". Более 50% израильтян сделали по меньшей мере одну прививку вакциной Pfizer и BioNTech, а 38% сделали обе прививки.

Израильское руководство полагает, что по соглашениям в Осло, палестинские власти сами несут ответственность за вакцинацию своего населения. Тем не менее, на этой неделе Израиль все же решил включить в программу вакцинации палестинцев, работающих в Израиле и в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан.