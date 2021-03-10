Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0198 RUR   0.023 GBR   2.3575 TRY   0.2229

Цена на нефть

09.03 $/bbl   WTI 64.01 -1.04 Brent 67.52 -0.72

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 10.03.2021 11:38

Доналоговая прибыль СК Xalq Sigorta в 2020г превысила 8 млн манатов

Доналоговая прибыль азербайджанской СК "Xalq Sigorta" по итогам 2020 года составила 8 млн 60 тыс. 871,81 манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Как сообщалось ранее, 2019 год компания завершила с чистым убытком в размере 17 млн 656,054 тыс. манатов.

При этом Xalq Sigorta не указала размер чистой прибыли за 2020 год.

Согласно финансовой отчетности компании, подтвержденной аудиторским заключением, за 2020 год доходы Xalq Sigorta составили 38 млн 441,521 тыс. манатов. В том числе страховые премии составили 31 млн 184,7 тыс. манатов (рост на 10% по сравнению с 2019г - ИФ), инвестиционные доходы - 2 млн 66,08 тыс. манатов. В отчетный период чистые страховые резервы Xalq Sigorta составили 4 млн 211,536 тыс. манатов.

Расходы компании за 2020 год составили 30 млн 380,649 тыс. манатов. В том числе объем страховых выплат составил 17 млн 840,317 тыс. манатов (рост на 12,1% по сравнению с 2019г - ИФ), возврат страховых премий – 760,646 тыс. манатов, страховые премии, направленные на перестрахование - 2 млн 321,345 тыс. манатов, расходы на ведение дел - 8 млн 23,481 тыс. манатов, остальные расходы составили другие статьи.

По данным отчетности, в 2020 году активы компании выросли на 5,2% - до 75 млн 466,066 тыс. манатов, обязательства сократились на 14,1% - до 26 млн 276,879 тыс. манатов, капитал вырос на 20% - до 49 млн 189,187 тыс. манатов. Уставный капитал компании остался на уровне 58 млн 750,5 тыс. манатов.

"Xalq Sigorta" действует на страховом рынке Азербайджана с апреля 2006 года и входит в число 10 ведущих страховщиков по объему собираемых премий. Акционерами компании являются несколько физических лиц.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СТРАХОВЩИК, ПРИБЫЛЬ


Похожие новости


СК Azerbaycan Senaye Sigorta увеличила в 2020г прибыль в 2,6 раза СК Meqa Sigorta увеличила в I полугодии чистую прибыль на 15,2% СК Xalq Sigorta завершила 2019г с чистым убытком в 17,7 млн манатов СК Ateshgah завершила 2019г с чистой прибылью около 1,2 млн манатов СК Baki Sigorta сократила в 2019г чистую прибыль на 29% Revan Sigorta увеличила в 2019г чистую прибыль на 8,7%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]