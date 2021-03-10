Доналоговая прибыль СК Xalq Sigorta в 2020г превысила 8 млн манатов

Доналоговая прибыль азербайджанской СК "Xalq Sigorta" по итогам 2020 года составила 8 млн 60 тыс. 871,81 манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.
Как сообщалось ранее, 2019 год компания завершила с чистым убытком в размере 17 млн 656,054 тыс. манатов.
При этом Xalq Sigorta не указала размер чистой прибыли за 2020 год.
Согласно финансовой отчетности компании, подтвержденной аудиторским заключением, за 2020 год доходы Xalq Sigorta составили 38 млн 441,521 тыс. манатов. В том числе страховые премии составили 31 млн 184,7 тыс. манатов (рост на 10% по сравнению с 2019г - ИФ), инвестиционные доходы - 2 млн 66,08 тыс. манатов. В отчетный период чистые страховые резервы Xalq Sigorta составили 4 млн 211,536 тыс. манатов.
Расходы компании за 2020 год составили 30 млн 380,649 тыс. манатов. В том числе объем страховых выплат составил 17 млн 840,317 тыс. манатов (рост на 12,1% по сравнению с 2019г - ИФ), возврат страховых премий – 760,646 тыс. манатов, страховые премии, направленные на перестрахование - 2 млн 321,345 тыс. манатов, расходы на ведение дел - 8 млн 23,481 тыс. манатов, остальные расходы составили другие статьи.
По данным отчетности, в 2020 году активы компании выросли на 5,2% - до 75 млн 466,066 тыс. манатов, обязательства сократились на 14,1% - до 26 млн 276,879 тыс. манатов, капитал вырос на 20% - до 49 млн 189,187 тыс. манатов. Уставный капитал компании остался на уровне 58 млн 750,5 тыс. манатов.
"Xalq Sigorta" действует на страховом рынке Азербайджана с апреля 2006 года и входит в число 10 ведущих страховщиков по объему собираемых премий. Акционерами компании являются несколько физических лиц.
А. Мамедов
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