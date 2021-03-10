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Регион 10.03.2021 12:03

В Грузии утроился суточный прирост заражения COVID-19

В Грузии за сутки выявлено 513 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что более чем в три раза превышает вчерашние данные (137 новых случаев).

Как сообщает в среду грузинский Минздрав, общее число подтвержденных случаев заражений в стране с начала пандемии достигло 273 тыс. 650, скончалось 3 тыс. 613 человек.

За последние сутки скончалось 12 человек.

Что касается общего количества выздоровевших, то, как отмечают в ведомстве, их количество по данным на утро среды составило 267 тыс. 111 человек.

Накануне глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил на брифинге, что в стране зафиксирован первый случай реинфицирования. По его словам, COVID-19 выявлен у пациента, который переболел им около трех месяцев назад.

На прошлой неделе в Минздраве Грузии подтвердили, что в стране у 31 человека подтвержден так называемый "британский" штамм коронавируса COVID-19.

В Минздраве Грузии надеются, что вакцинация населения начнется в стране с конца текущего месяца. На первом этапе ожидается поставка ограниченного количества доз вакцины Pfizer и около 129 тысяч доз вакцины AstraZeneca, которые Грузия приобрела через платформу COVAX.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]