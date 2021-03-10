В Грузии утроился суточный прирост заражения COVID-19

В Грузии за сутки выявлено 513 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что более чем в три раза превышает вчерашние данные (137 новых случаев).

Как сообщает в среду грузинский Минздрав, общее число подтвержденных случаев заражений в стране с начала пандемии достигло 273 тыс. 650, скончалось 3 тыс. 613 человек.

За последние сутки скончалось 12 человек.

Что касается общего количества выздоровевших, то, как отмечают в ведомстве, их количество по данным на утро среды составило 267 тыс. 111 человек.

Накануне глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил на брифинге, что в стране зафиксирован первый случай реинфицирования. По его словам, COVID-19 выявлен у пациента, который переболел им около трех месяцев назад.

На прошлой неделе в Минздраве Грузии подтвердили, что в стране у 31 человека подтвержден так называемый "британский" штамм коронавируса COVID-19.

В Минздраве Грузии надеются, что вакцинация населения начнется в стране с конца текущего месяца. На первом этапе ожидается поставка ограниченного количества доз вакцины Pfizer и около 129 тысяч доз вакцины AstraZeneca, которые Грузия приобрела через платформу COVAX.