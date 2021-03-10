В Грузии утроился суточный прирост заражения COVID-19

В Грузии за сутки выявлено 513 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что более чем в три раза превышает вчерашние данные (137 новых случаев).
Как сообщает в среду грузинский Минздрав, общее число подтвержденных случаев заражений в стране с начала пандемии достигло 273 тыс. 650, скончалось 3 тыс. 613 человек.
За последние сутки скончалось 12 человек.
Что касается общего количества выздоровевших, то, как отмечают в ведомстве, их количество по данным на утро среды составило 267 тыс. 111 человек.
Накануне глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил на брифинге, что в стране зафиксирован первый случай реинфицирования. По его словам, COVID-19 выявлен у пациента, который переболел им около трех месяцев назад.
На прошлой неделе в Минздраве Грузии подтвердили, что в стране у 31 человека подтвержден так называемый "британский" штамм коронавируса COVID-19.
В Минздраве Грузии надеются, что вакцинация населения начнется в стране с конца текущего месяца. На первом этапе ожидается поставка ограниченного количества доз вакцины Pfizer и около 129 тысяч доз вакцины AstraZeneca, которые Грузия приобрела через платформу COVAX.
Баку и Будапешт должны активизировать экономическое сотрудничество - президент Азербайджана
Алиев рассчитывает на «значительный прогресс» в ближайшие месяцы в переговорах с ЕС по новому соглашению о стратегическом партнерстве
В России надеются, что внутренние события в Армении не приведут к эскалации в Карабахе - замглавы МИД РФ
Промпроизводство в Азербайджане за январь-февраль сократилось на 4%
Капвложения в экономику Азербайджана в январе-феврале 2021г сократились на 32%
Доналоговая прибыль СК Xalq Sigorta в 2020г превысила 8 млн манатов
Число заражений COVID-19 в мире превысило 117,5 млн, число жертв - 2,6 млн - университет Хопкинса
Греция рассчитывает открыть границу для иностранных туристов после 14 мая
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Caspian Energy Club организовал «Online Business Tour» в агентство DOST
В Баку прошла онлайн-конференция между Музеем-квартирой Абдуллы Шаига и Музеем-заповедником «Тарханы»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам