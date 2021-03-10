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СНГ 10.03.2021 12:32

В РФ более 9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 466 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 079 случаев, умерли за сутки 466 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 9 тыс. 079 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 973 (10,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Вторые сутки подряд, число новых заболевших коронавирусом в России находится на уровне более 9 тысяч, и это соответствует значениям начала октября 2020 года, но в тот период шел подъем заболеваемости, в настоящий момент эпидемиологии заявляют о снижении и стабилизации ситуации.

За минувшие сутки в РФ было подтверждено 466 летальных исходов от коронавируса, 13 тыс. 350 выписаны из больниц по выздоровлению.

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 116 новых случаев COVID-19 за сутки, 51 пациент скончался, 1 тыс. 453 выздоровели.

Наименьшее количество заражений за сутки зафиксировано в Магаданской области, Свердловской области, в Республике Алтай - по четыре заболевших. В двух регионах - в Ненецком АО и Чукотском АО - не зарегистрировано ни одного случая.

С момента распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, зарегистрировано 4 млн 351 тыс. 553 случаев коронавирусной инфекции (+0,21% за минувшие сутки), 90 тыс. 275 умерших и 3 млн 945 тыс. 527 выписанных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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