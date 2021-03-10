В РФ более 9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 466 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 079 случаев, умерли за сутки 466 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 9 тыс. 079 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 973 (10,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Вторые сутки подряд, число новых заболевших коронавирусом в России находится на уровне более 9 тысяч, и это соответствует значениям начала октября 2020 года, но в тот период шел подъем заболеваемости, в настоящий момент эпидемиологии заявляют о снижении и стабилизации ситуации.
За минувшие сутки в РФ было подтверждено 466 летальных исходов от коронавируса, 13 тыс. 350 выписаны из больниц по выздоровлению.
В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 116 новых случаев COVID-19 за сутки, 51 пациент скончался, 1 тыс. 453 выздоровели.
Наименьшее количество заражений за сутки зафиксировано в Магаданской области, Свердловской области, в Республике Алтай - по четыре заболевших. В двух регионах - в Ненецком АО и Чукотском АО - не зарегистрировано ни одного случая.
С момента распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, зарегистрировано 4 млн 351 тыс. 553 случаев коронавирусной инфекции (+0,21% за минувшие сутки), 90 тыс. 275 умерших и 3 млн 945 тыс. 527 выписанных.
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